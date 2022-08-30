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Георгий Зотов: мы не смогли реализовать свои моменты

30 августа 2022 23:41
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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился эмоциями от матча против «Спартака» (0:1).

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился эмоциями от матча 1-го тура «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1).

– Георгий, сегодня «Крылья» стартовали в Кубке. Что можно сказать о сегодняшней игре?

– Тяжелая игра. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты, подходы были. «Спартак» свой шанс реализовал. А мы не смогли отыграться.

– У «Крыльев» сегодня была серьезная ротация. Сказывалось ли это на взаимопонимании?

– Конечно. Я совсем недавно пришел в команду. Еще несколько ребят давно не играли в составе. Было тяжело в начале, но потом собрались. Считаю, что мы нормально играли.

– В прошлом матче вышел в концовке. Сегодня играл в стартовом составе. Как себя чувствуешь?

– Конечно, далеко от оптимальных кондиций. 90 минут выдержал. Уровень игры надо повышать. Буду тренироваться, работать, становиться лучше.

– Впереди у «Крыльев» матч с ЦСКА. Что можешь сказать о следующем сопернике?

– У ЦСКА хороший старт. Мы давно не выигрывали дома. Перед своими болельщиками надо реабилитироваться. Поэтому мы настраиваемся только на победу.

 

Фото:    ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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