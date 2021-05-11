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Для нашей команды финал Кубка станет вторым в российской истории.
Финал 29-го розыгрыша Кубка России по футболу: в этом матче сойдутся самарские "Крылья Советов" и московский "Локомотив"
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Финал 29-го розыгрыша Кубка России по футболу: в этом матче сойдутся самарские "Крылья Советов" и московский "Локомотив"

11 мая 2021 14:43
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Для нашей команды финал Кубка станет вторым в российской истории.

"Локомотив" – "Крылья Советов": путь к финалу

12 мая в Нижнем Новгороде на стадионе "Нижний Новгород" состоится финал 29-го розыгрыша Кубка России по футболу. В этом матче сойдутся самый титулованный клуб турнира – московский "Локомотив", завоевавший этот трофей – 8 раз и чемпион ФНЛ сезона 2020/21 самарские "Крылья Советов".

 Финал Кубка страны пройдет в Нижнем Новгороде впервые. Финальный матч Кубка России уже в 13-й раз подряд пройдет за пределами Москвы.

Для нашей команды финал Кубка станет вторым в российской истории. Свой первый финал в 2004 году самарцы проиграли на тот момент выступающему в первой лиге грозненскому "Тереку".

Второй год подряд в финале Кубка России сыграет команда, представляющая на момент игры не высший дивизион. Это 6-й случай за всю историю розыгрыша. В прошлом розыгрыше подмосковные "Химки" представляющие ФНЛ уступили чемпиону "Зениту". Путь подопечных Игоря Осинькина до финала состоял из шести матчей. Всё началось в 1/64 финала против команды "Иртыш" (Омск), которая была повержена 5:0.

В элитном групповом раунде "Крылья" соперниками самарцев были представители ПФЛ – "Динамо" (Ставрополь) и РПЛ – волгоградским "Ротором". Обоих соперников самарцы победили 4:1 и 3:0 соответственно и уверенно шагнули в 1/8 финала. 2021 год "Крылья" начали игрой с прошлогодним финалистом "Химками". Самарцы победили в гостях 4:0. В 1/4 на своем поле было повержено московское "Динамо" 2:0.

В полуфинале "Крылья" перетерпели борьбу с грозненским "Ахматом" и в серии пенальти прошли принципиального соперника. Основное время завершилось 0:0, серия пенальти – 4:1.

Итого, 6 матчей до финала: 5 побед, 1 ничья, 18 голов забито, 1 пропущен.

Настоящий лидером "Крыльев Советов" в этом сезоне является нападающий Иван Сергеев. Форвард провел за самарцев 44 матча. Сыграв все матчи в этом сезоне за "Крылья Советов", Сергеев находится на 3-м месте в истории клуба по количеству голов – 43. Лидеры самарцев в российский период Андрей Каряка и Сергей Корниленко имеют 56 и 57 голов, сыграв при этом 155 и 206 игр соответственно.

В этом розыгрыше Кубка России Сергеев забил 3 гола в 6 встречах.

Пути "Крыльев Советов" и "Локомотива" в Кубке России пересекались три раза. В 1997 году "железнодорожники" одолели "Крылья Советов" 1:0 в полуфинале. В 2016 "красно-зелёные" переиграли самарцев в 1/8 финала, победив 3:1. В обоих случаях "Локомотив" выигрывал трофей.

А вот в 2017 году в 1/16 финала самарцы победили действующих обладателей турнира со счётом 3:2, одержав победу в дополнительное время. "Крылья Советов" тогда также были участниками ФНЛ. В этом розыгрыше Кубка дополнительного времени нет. В случаи ничьи сразу пробиваются пенальти.

12 мая состоится четвертая встреча этих команд в истории турнира, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

 

Теги: кубок России футбол

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