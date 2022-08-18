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Для болельщиков подготовили развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Факел"
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Для болельщиков подготовили развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Факел"

18 августа 2022 16:59
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Запуск зрителей начнется в 18:00 (за два часа до матча).

19 августа на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 6-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Факелом". Начало игры – в 20:00.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу.

Запуск зрителей начнется в 18:00 (за два часа до матча). С этого времени на гейте 2 и 3 начнут свою работу игровые и фото-зоны, болельщиков ждут точки с аквагримом и клубный фаншоп.

В 18:30 в новом клубном музее начнется футбольный квиз и общение с ветеранами клуба, которые расскажут много интересного из истории "Крыльев Советов". Музей находится на 1 этаже сектора В.

В 19:00 на стилобате сектора С120 выступит ансамбль духовых инструментов.

Болельщиков ждет мороженое от партнера "Крыльев" БК "Фонбет". В точке питания на секторе С125 можно будет бесплатно получить мороженое "Съешь Факел".

В зоне гостеприимства А403 пройдет автограф- и фотосессия с полузащитником "Крыльев Советов" Сергеем Пиняевым. Начало мероприятия в 18:30. Там же пройдет фотовыставка "Крылья Советов-80", на которой представлены кадры из клубной истории.

Также клуб совместно с титульным спонсором "Фонбет" организует перфоманс в поддержку Сергея Пиняева. На 9-й минуте все болельщики поднимут маски с лицом Сергея. Маски будут разложены перед матчем на ваших местах на стадионе.

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика. Для удобства зрителей рядом со стадионом будут работать мобильные комплексы МФЦ, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Мероприятия

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