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В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
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В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта

24 ноября 2023 16:48
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По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

В субботу, 25 ноября 2023 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 16 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Локомотив". Начало матча в 14:00.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, на территории, примыкающей к стадиону, перекрытий автомобильных дорог не планируется.

 

Теги: Крылья Советов Мероприятия Самара

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