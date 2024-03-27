Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области

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26 марта футболисты «Крыльев» Иван Бобер и Артур Загородников вместе с заслуженным ветераном Валерьяном Панфиловым посетили оздоровительный лагерь, куда прибыли по приглашению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ребята из Белгородской области.

Иван Бобер, Артур Загородников и Валерьян Панфилов общались с детьми в формате «вопрос-ответ», раздавали автографы и фотографировались, вручили подарки от клуба, а также пригласили всех на домашний матч с «Зенитом».

– Мы хотели поддержать ребят в трудной ситуации, важно окружить их заботой и отвлечь от пережитого. Несмотря ни на что, они проявили открытость и любознательность. Ребята задали нам множество интересных вопросов, для нас это особенно приятно. С нетерпением ждем новой встречи с ними на домашних матчах нашей команды, – поделился заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"