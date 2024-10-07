Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту

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Ситуация с возможной отставкой главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов» обостряется все сильнее. Самарские болельщики потребовали оставить Игоря Осинькина на посту. Они создали петицию на имя губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, пишет 63.ру.

— Благодаря тренеру Игорю Витальевичу Осинькину многие из нас, жителей Самарской области, вернулись на футбольный стадион. Это внесло в нашу жизнь и жизнь нашего города больше радости. Футбол стал снова важной частью нашего общества. Отставка тренера потрясет и расстроит всех нас. Мы категорически против увольнения тренера Осинькина. Обращаемся к губернатору Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву с просьбой не допустить этого. Мы призываем всех поклонников клуба «Крылья Советов» подписать эту петицию и поддержать нас в защите нашего тренера, который столько сделал для развития футбола в нашем городе. Подпишите нашу петицию и помогите сохранить Осинькина на посту тренера! — аргументировали свою позицию авторы обращения.

Игорь Осинькин возглавил тренерский штаб «Крыльев Советов» летов 2020 года. Тогда клуб находился в ФНЛ. Под его руководством волжане смогли и победить в первенстве, и вернуться в РПЛ. Более того, им удалось пройти в финал Кубка России. Правда, тогда самарские футболисты уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

В последний раз руководство «Крыльев Советов» обновляло контракт с Игорем Осинькиным летом 2022 года. Тогда договоренности были рассчитаны на три года. Но практически с самого начала сезона 2024/2025 появились все чаще стали появляться слухи о возможной отставке тренера. В первую очередь это было связано с большим количеством поражений.

Сейчас, после 11 тура, «Крылья Советов» занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ. Спортсменам удалось одержать победу только в трех матчах: против «Факела», «Пари НН» и «Рубина». Еще две игры («Химки» и «Ахмат») закончились с ничейным результатом. В остальных шести поединках волжане оказались слабее соперников.

Сам же Игорь Осинькин несколько раз комментировал информацию о своей досрочной отставке. По его словам, «Крыльям Советов» не повезло с соперниками в начале сезона.

— У нас сейчас не так много очков, как хотелось бы. Но мы и в прошлом году не так много очков брали с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо». Со «Спартаком» мы уже два раза сыграли, и «Динамо», и в хорошей форме находящийся «Ростов» нас обыграл. Не знаю. Это не оправдание, просто констатация факта. Травм много, усиливаемся чуть-чуть пока. Опаздываем с этим, хотя большая работа ведется. Думаю, что кто-то этого хочет, но вряд ли мы внутри, в клубе тоже эти поддержим, — пояснил главный тренер после матча с московским «Динамо» в середине августа.

Ситуацию вокруг возможной отставки Игоря Осинькина также прокомментировал и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, ещё и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учётом большого количества вопросов и звонка Александра, соберёмся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены, — заявил глава региона.