Болельщики "Крыльев Советов" напишут картину перед матчем с "Зенитом"

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В субботу наша команда сыграет с "Зенитом". Игра пройдет на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 15:00. Развлекательная программа на этой игре будет посвящена современному искусству. Вас ждет много интересного!

Мы хотим сделать праздник искусства вместе с вами. Рассказываем о втором виде перфоманса – "Один болельщик – один мазок – один шедевр": создание картины-события. Болельщики, пришедшие на матч, под руководством профессионального художника Лары Колчиной создадут картину-абстракцию. В результате появится уникальное произведение современного искусства, которое отразит атмосферу боления за "Крылья Советов".

Создание картины будет происходить на Gate 3 с 13.30 и до начала матча. Участником перфоманса может стать каждый болельщик. На основе созданной картины "Крылья" выпустят ограниченный тираж клубной атрибутики.