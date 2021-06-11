Андрей Кислов: Сейчас все будет по-другому

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Новый председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» – о планах и задачах клуба на новый сезон в Премьер-лиге.

24 мая совет директоров ЗАО «ПФК «Крылья Советов» принял отставку по собственному желанию своего председателя Сергея Аракелова. На его место тут же избрали председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы Андрея Кислова, пишет Обозрение.

Легко ли ему далось согласие возглавить совет директоров «Крыльев»? Какие первые решения пришлось принять? Какие задачи ставит он перед тоже обновленным руководством клуба? Об этом и о многом другом новый председатель совета директоров «Крыльев Советов» рассказал в эксклюзивном интервью «Самарскому Обозрению».

– Насколько неожиданным стало для вас решение Сергея Аракелова об уходе с этого поста? Легко далось вам согласие на избрание председателем совета директоров «Крыльев»?

– Решение Аракелова стало лично для меня полной неожиданностью. Как и предложение возглавить совет директоров. Мне было нелегко согласиться принять его, и я сильно сомневался. Потому что на протяжении двадцати лет возглавлял большую организацию и прекрасно понимаю, насколько это большая ответственность (Андрей Кислов являлся генеральным директором ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» до 2019 года. – Прим. «СО»).

Я очень хорошо представляю сколько времени нужно уделять новым задачам. И если честно, если бы кто-то другой, а не губернатор Самарской области, меня попросил участвовать в этом мероприятии, – не пошел бы. Но из-за глубокого уважения к Дмитрию Игоревичу не мог ему отказать.

– Какова ваша стратегия развития клуба?

– Есть стратегия развития футбола Самарской области, в которой футбольный клуб «Крылья Советов» является вершиной единой структуры. Все прописано и не раз говорилось, озвучивалось министерством спорта. Стратегически очень хотелось бы видеть в составе «Крыльев Советов» как минимум половину игроков, которые являлись бы воспитанниками самарского футбола. Потому что считаю это логичным и закономерным для команды, которая кровь от крови Самарской губернии.

В детстве, будучи восьмилетним мальчиком, я часто ходил на футбол. Тогда «Крылья» играли еще на стадионе «Динамо», и помню, как мы болели за них – это были великие мастера, на которых мы смотрели как на идолов. Это незабываемые ощущения. Поддерживать эти традиции для меня важно.

– Есть ли понимание у вас, у совета директоров, у руководства клуба, как добиться этого на практике?

– Надо окунуться в тему, чтобы понять, почему у нас за последнее время в основной команде нет футболистов, воспитанных непосредственно в системе «Крыльев». Да, есть Сергей Божин и Богдан Овсянников. Это хорошо, но они не основополагающие игроки в команде. А хотелось бы, чтобы это были игроки, определяющие стиль игры. Почему сложилась такая ситуация?

На мой взгляд, потому что футбол стал достаточно коммерческим видом спорта. Футболисты – высокооплачиваемые люди, и многие родители хотят видеть своих детей профессиональными игроками. И уже на уровне детско-юношеского спорта, когда мальчики только-только начинают делать свои первые шаги в футболе, появляются агенты.

Зачастую переговоры с родителями и увещевания о лучшей жизни заканчиваются тем, что ребенка переманивают в другие клубы. С одной стороны, это очень сложный процесс, а с другой все просто – в футболе многое, как и все в нашем обществе, завязано на деньги. Необходимо найти возможность сохранять своих воспитанников дома, в стенах клуба. На самом деле, та же Академия им. Коноплева достаточно много выпустила игроков, которые играют во многих клубах Российской Премьер-лиги. Но в «Крыльях» их, к сожалению, нет.

Насильно никого не оставишь, нужно найти возможность заинтересовать прежде всего именно родителей. Предложить конкурентоспособную альтернативу отъезду юных футболистов. Воспитывать, прививать патриотизм к тому месту, где они живут, и к тем, кто дал им путевку в жизнь, – тоже часть этой работы. Как это сделать? Это задача, которую нужно решать, в том числе и совету директоров «Крыльев».

– Какие первоочередные и долгосрочные задачи вы намерены поставить совету директоров и клубу?

– Давайте смотреть на вещи реально. Понимаю, у вас много вопросов, на которые хочется услышать ответы. Но я на посту руководителя совета директоров всего-то неделю (интервью состоялось 3 июня. – Прим. «СО»). И, повторюсь, для меня это стало неожиданностью, я этого не планировал заранее. Поэтому, конечно, спонтанно можно любые поставить задачи. Но через год вы придете и спросите: «Вот такие задачи были, а они не выполнены. Почему?».

Я считаю, что надо ставить реальные задачи. Которые, плюс ко всему, должны быть согласованы с теми целями, которые ставит регион и губернатор, развивая футбол в Самарской области. Я думаю, в течение месяца определюсь, и тогда можно будет говорить о задачах. Но задачи есть тактические и стратегические.

Так вот тактические – это максимально сохранить тот «золотой» в ФНЛ состав команды, который влюбил в себя и радовал зрителей, который позволил болельщикам на стадионе вновь гордиться командой. Мы тоже прекрасно понимаем, что сейчас все будет по- другому, потому что мы перешли на совершенно другой уровень. Здесь все будет иначе, чем в первой лиге.

Понимаем, что в ФНЛ мы приучили болельщиков к тому, что команда практически всегда выигрывает дома, что на выезде играет в агрессивный, интересный, атакующий футбол. Но нужно быть готовым к тому, что в Премьер-лиге и скорости другие, и команды, соответственно, тоже, а значит и побед станет меньше, чем в ФНЛ. Я так говорю не потому что не верю в команду (я в нее верю!), а потому что реально смотрю на вещи. По сути, мы в Премьер-лиге «дебютанты». Да, именно в кавычках, поскольку хоть и ранее были в РПЛ, но в прошлом сезоне играли в ФНЛ.

И поэтому для меня важно, чтобы сохранился костяк команды, важно, чтобы она показывала такой же зрелищный футбол. Чтобы игроки играли не бездумной манерой «бей-беги», а демонстрировали на поле тот футбол, который им прививает, по моему мнению, замечательный тренер Игорь Осинькин.

– Какой бюджет клуба планируется на новый сезон? Будет ли он увеличен или уменьшен по сравнению с предыдущими 1,6 млрд рублей?

– Как говорят, не бывает много денег, а бывает неэффективное их использование. Основная задача – чтобы деньги, которые выделяются бюджетом Самарской области и спонсорами клуба, использовались эффективно.

Как я уже сказал выше, на примере Академии им. Коноплева: вроде академия работает-работает, эффективно работает, но на других. А хочется, чтобы на «Крылья». Вообще, от лица команды и болельщиков, если я могу от них говорить, – большое спасибо Дмитрию Игоревичу (Азарову. – Прим. «СО»), который понимает, как важен футбол для Самарской губернии.

Я считаю, в стране не так много регионов, про которые говорят, что они футбольные. Список будет не очень большим. В него входят Московская и Ростовская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край. На 4 – 5 место в этом перечне могу поставить Самарскую область – регион, в котором футбол имеет давние традиции, где зритель любит, уважает и понимает эту игру. И хорошо, что губернатор это понимает и делает все, чтобы команда ни о чем постороннем не думала, а играла в футбол.

Наша задача – хорошей игрой оправдать доверие губернатора и болельщиков. Нужно сделать так, чтобы команда играла красиво и занимала достойное место в чемпионате. Чтобы прекратились эти периодически возникающие «лифтовые» качели между РПЛ и ФНЛ. Хотелось бы видеть «Крылья» в РПЛ на месте не ниже десятого.

– Банк «Солидарность» был одним из основных коммерческих спонсоров клуба. Есть ли понимание того, что в этом плане ничего не поменяется даже после ухода Аракелова?

– Нужно сказать моему предшественнику Сергею Ашотовичу слова благодарности за то, что он возглавлял совет директоров «Крыльев Советов», за то, что, несмотря на большую загруженность на своей основной работе, он находил время и возможность участвовать в жизни клуба. Огромное ему за это спасибо. Плюс его большая заслуга и в том, что за время его руководства советом директоров команда выполнила задачу и вышла в Премьер-лигу. Отвечать за банк я не могу, но считаю, что отношения с КБ «Солидарность» достаточно хорошие, открытые. Надеюсь, он останется одним из спонсоров клуба и будет участвовать в его жизни. Не думаю, что что-то в этом плане изменится. Как я уже говорил, футбол – это бизнес. И если клуб будет показывать результат, то, соответственно, банк от рекламы будет получать дивиденды.

– Я помню, что вы на посту председателя совета директоров всего неделю, но – есть ли договоренности о появлении новых крупных коммерческих спонсоров? Кто они? Какими темпами может реализовываться поставленная губернатором задача увеличения доли финансирования команды за счет внебюджетных источников?

– Вы только что сказали ключевое слово «неделя». Да, я не новичок в совете директоров «Крыльев», но будучи ранее рядовым членом совета, я не отвечал за подобные решения. Сейчас, напомню, пришел новый генеральный директор – Вадим Андреев. У него в задачах есть в том числе как раз улучшение коммерческой деятельности клуба, привлечение новых спонсоров. И это вопрос к нему. И то по прошествии хотя бы полугода.

– На чем зарабатывает сейчас клуб? Каков потенциал увеличения собственных доходов и за счет чего?

– Перед коммерческим директором стоит задача, чтобы доля внебюджетных доходов была 30% и выше. Минимальную планку в 30% ставит и губернатор Дмитрий Азаров, и это вполне понятно – у бюджета много своих социальных задач, и тратить деньги на клуб означает отрывать их от каких-то других статей бюджета.

Все понимают – и игроки и управленческий состав клуба, – что, безусловно, нужно искать спонсоров и выводить коммерческую деятельность на новый уровень. С другой стороны, здесь все просто и взаимосвязано: будет лучше игра – будет больше зрителей, больше зрителей – можно продать дороже телевизионные права, а также билеты и атрибутику.

Ничего нового в коммерческой деятельности «Крылья» не найдут – она везде одна и та же. И отправная точка – улучшение качества игры. Будет игра – будет больше зрителей и, соответственно, денег.

– Насколько нормальна ситуация, когда большинство игроков в клуб привел один агент – Павел Андреев? В этих условиях не становится ли слишком большой зависимость от него? Как будет выстраиваться дальше селекция в клубе? Продолжите ли вы работать в основном с Андреевым или диверсифицируете риски?

– Давайте я отвечу так: я бы соврал, если бы сказал , что мне это нравится и меня это устраивает. Но, с другой стороны, не будет Андреева – придет другой агент, а вопросы перед командой останутся те же самые. Я считаю, тут самое главное – чтобы агент или агенты, понимали в первую очередь цели и задачи команды.

Здесь, на первый взгляд, задачи разные: у команды главное – качество игры и результат, а у агента чисто коммерческий интерес. Но без результата и хорошего места команды в чемпионате, соответственно, и цена игроков не поднимется, а значит агент не заработает. Поэтому Павел Андреев или любой другой агент должны принять тот факт, что интересы команды должны быть, в том числе, и их интересами, что потребности команды первичны, а их, коммерческие, – вторичны. Если мы найдем понимание в этом вопросе, в том числе и с Павлом Андреевым, то, без сомнения, будем работать с ним. Тем более, что он является агентом более трех четвертей футболистов в составе команды.

Как говорится, если бы команда попадала под действия антимонопольного комитета, тогда без сомнения нам выписали бы красную карточку. Но так как мы не попадаем под законы антимонопольной службы, то вопрос, повторюсь, актуален в том плане, что интересы команды должны превалировать над интересами коммерческими и всеми прочими.

– Скоро команда выходит из отпуска. Есть ли понимание, в каком составе она соберется? Можете ли озвучить имена потенциальные новичков, которые должны появиться в команде? Или хотя бы их амплуа?

– Это вопрос, ответ на который все хотят услышать, и на который я не отвечу. Потому что идет формирование команды. Я пришел неделю назад. Может быть, дней через 10 или пару недель будет четкое понимание и можно будет что-то конкретно сообщить. Но не сейчас.

Пока могу только сказать, что у четверых игроков контракты закончатся. С двумя из них мы уже переподписали контракты на более длительные сроки. Еще два игрока находятся в переговорном процессе, и я надеюсь, что мы найдем общие точки соприкосновения. Сохраним ли мы прежний состав – большой вопрос. В том числе и потому, что на лидеров есть спрос и предложения от других команд. Много зависит от того, насколько мы будем конкурентоспособными на этом рынке.

Насколько ребята поймут, что здесь им создали все условия для того чтобы они повысили свое мастерство, что они реализовались по максимуму и, если уж уходить, то исключительно в топ-клубы.

– Есть ли сейчас долги перед игроками, тренерами, другими специалистами, покинувшими команду?

– Долгов ни перед футболистами, ни перед персоналом клуба нет.

– Как вы относитесь к судебному разбирательству между членом совета директоров «КС» Андреем Пашковым и клубом? Оно прекращено потому что утратило смысл после перемен в совете?

– Андрей Викторович достаточно грамотный и профессиональный юрист, компетентный и вменяемый человек. Он всегда задает вопросы и по процедуре совета директоров, и по принятию решений. Поэтому, так как мы с ним давно вместе в совете директоров, я очень надеюсь, что любые спорные вопросы мы решим без суда. Пока так и происходит.

– Какие первые решения приняли в новом статусе?

– Это текущая работа – два контракта с игроками подписали, утверждаем сейчас структуру, штатное расписание.

– С командой как председатель совета директоров вы еще не виделись?

– Смена руководителей совета директоров произошла, когда команда ушла в отпуск. Потом она уедет на сбор, и по приезду обязательно с ней встречусь. По сути, меня все знают, поскольку я 10 лет в совете директоров. Но вот теперь в новом качестве предстану перед ними.

– Что бы хотели сказать команде на общем собрании?

– Прежде всего пожелать здоровья: чтоб не ломались, не травмировались. И чтобы каждый из игроков поставил перед собой цель и каждый вместе с «Крыльями» сумел добиться хороших результатов в Премьер-лиге.

Автор Ирина Зобнина

Фото: сайт ФК