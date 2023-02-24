Александр Зуев: Поддержка болельщиков придала мне сил, чтобы забить гол

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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев, ставший автором победного гола в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России против "Динамо" (2:1), ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Саш, дебютная игра сегодня, дебютный гол. Ты раньше играл за "Крылья", но не забивал. Какие эмоции сейчас у тебя?

– Эмоции положительные, фантастические. Очень рад победе команды. Спасибо болельщикам за шикарную поддержку. Даже когда я еще не забил, меня очень тепло встретили. Это придало мне сил. Может, поэтому и удалось забить.

– Сложные погодные условия. Ты еще выходил со скамейки. Насколько было сложно или ты был готов?

– Вышел готовый. Но погода была не лучшая, очень холодный воздух. Сначала, когда включился в игру, немного задохнулся. Но потом пришел в себя и все было хорошо.

– Что можно сказать об этом матче с "Динамо"? Насколько сложный был соперник?

– Игру можно разделить на отрезки. Сначала игра была за нами, потом за ними. Второй тайм, я считаю, был полностью за нами, но мы пропустили необязательный гол. Хорошо, что отыгрались. Соперник очень хороший, это ведь "Динамо".

– Впереди еще два матча с "Динамо". Какие ожидания от них?

– Будем двигаться от матча к матчу. Следующий матч на Кубок, поэтому все мысли о нем.