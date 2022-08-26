Александр Чиркович поделился эмоциями после подписания контракта с «Крыльями»

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После подписания контракта с «Крыльями Советов» сербский полузащитник Александр Чиркович поделился своими эмоциями, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Мне выпал шанс сыграть в Российской Премьер-лиге. Я считаю, что это отличная лига, а «Крылья» – большой клуб. Стадион потрясающий, тут очень красиво – цвета, футбольное поле. Мечты сбываются – сыграю на таком большом стадионе. Я в восторге.

– Что ты читал о Самаре в интернете?

– Читал, что Самара – красивый город, знаю, что здесь есть Волга, что город большой.

А ещё смотрел матч Коста-Рика – Сербия по телевизору. Он проходил здесь, на «Самара Арене», я видел гол Александра Коларова. Теперь сам нахожусь здесь и надеюсь, что тоже смогу забить на этом стадионе.

– Кстати, после того гола Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил Коларову автомобиль российского производства, «Ниву». Ты знал об этом?

– Нет, не знал. Но это круто! Я бы тоже не отказался от российской машины.

– Расскажи о своём футбольном пути.

– Я начал заниматься футболом в Австрии, где провел 11 лет, затем перебрался в Сербию, играл там 2 года, и вот теперь я в России.

– Что хотел бы сказать самарским болельщикам?

– «Крылья» – хорошая, быстрая и молодая команда, я хочу здесь играть. Дорогие болельщики! Я счастлив быть здесь, хочу забить побольше голов и чтобы мы выигрывали много матчей.

Фото: ФК "КС"