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7 июля состоится предсезонная встреча с «Крыльями» на пляже Первомайского спуска

6 июля 2024 23:15
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Начало развлекательной программы – 12:00, приезд команды – 15:00.

«Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET проведут для болельщиков 7 июля предсезонную встречу с командой на пляже Первомайского спуска!

Начало развлекательной программы – 12:00, приезд команды – 15:00.

С 12:00 работают все станции и зоны активностей, после 15:20 вместе с гостями в активностях будут принимать участие игроки основной команды и футболистки женских «Крыльев».

- аквагрим – дети и взрослые могут украсить свои лица яркими рисунками.

- лаунж-зона, где каждый сможет получить бутылочку воды или заказать освежающие. напитки, а также перекусить горячей кукурузой, чебуреками или взять на десерт мороженое.

- DJ-сеты на протяжении всего мероприятия.

- пенная вечеринка поможет справиться с жаркой погодой.

- проверить навыки в настольном футболе можно в Subsoccer.

- спортивные зоны для пляжного волейбола, футбола и тенниса.

- квизы и розыгрыши призов.

- алтимат фрисби, бадминтон, водные пистолеты и текбол.

- шатер с FIFA.

Также в шатре будет выставлена игровая форма, которую можно будет купить или оформить на неё предзаказ.

Кроме этого, всех гостей ожидает специальный перфоманс от клуба!

На станциях будет действовать акция «Счастливый Час», где за участие будут разыграны призы от клуба.

Пляжный волейбол – с 12:00 до 13:00

Пляжный теннис – с 13:00 до 14:00

Пляжный футбол – с 17:20 до 18:20

Фрисби – с 14:00 до 15:00

Бадминтон – ⁠с 15:00 до 16:00

Текбол и Subsoccer – с 18:00 до 19:00

С 13:30 до 15:00 пройдет турнир по пляжному футболу. Победители подгрупп встретятся в финале, который пройдет с 16:45 до 17:15.

В 15:20 начнется автограф-сессия новичка «Крыльев Советов» Сергея Песьякова. На встрече все желающие смогут пообщаться с Сергеем, взять у него автограф и сделать совместное фото!

Выступление кавер-группы Fantolla начнется в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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