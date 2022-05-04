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6 мая «Крылья Советов» отметят 80-летний юбилей клуба двумя матчами

4 мая 2022 10:46
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6 мая «Крылья Советов» отметят 80-летний юбилей клуба двумя матчами

6 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею футбольного клуба «Крылья Советов».

Команда ведет свою историю с 1942 года: тогда в «запасной столице» городе Куйбышеве было создано ДСО «Крылья Советов» и футбольная команда, представлявшая городскую авиационную промышленность, а 3 мая состоялся их первый матч с «Локомотивом». Футбольный клуб «Крылья Советов» за долгие годы своего существования стал настоящей визитной карточкой региона. Не только в Самарской области, но и в разных уголках России волжский клуб поддерживает целая армия болельщиков. Любители футбола со всей страны и далеко за ее пределами признаются в симпатии самарским «Крыльям», чтят и уважают историю и традиции команды.  

В честь юбилея для болельщиков и гостей подготовлена праздничная программа. Перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо», который начнется в 19.00, состоится ретро-матч. На поле мини-стадиона «Восход» рядом с «Солидарность Самара Ареной» выйдут ветераны «Крыльев Советов». Команды известных российских тренеров, чья судьба тесно связана с историей и славными победами «Крыльев», сыграют друг против друга. В этом матче примут участие заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов», бронзовые призеры 2004 года, легенды «КС» разных лет. Еще одним участником матча станет болельщик «Крыльев», победивший в специальном конкурсе. Начало ретро-матча в 15:00, вход свободный.

Всего праздничных мероприятиях примут участие более 100 ветеранов «Крыльев Советов», в том числе Карен Дохоян, Олег Самсонов, Гарник Авалян, Виктор Булатов, Евгений Харлачев, Валерьян Панфилов, Антон Бобер, Сергей Виноградов, Рустям Фахретдинов, Анатолий Блохин, Равиль Аряпов и другие. После товарищеского поединка пройдет автограф- и фотосессия с легендарными футболистами «Крыльев Советов».

С 16.00 для гостей и болельщиков на территории стадиона будут работать тематические площадки: «Футбольный бильярд», «Футбольный дартс», «Гладиаторский бой», «Аквагрим», «историческая» фотозона, выставка военных машин, полевая кухня, музей, посвященный
ИЛ-2, доска пожеланий и другие, будут выступать музыкальные коллективы. С 17.00 будет проводиться квиз по истории самарского футбола. Также будут вручены специальные подарки участникам акции «Паспорт Болельщика «Крыльев Советов». В честь 80-летия клуба для гостей будет приготовлен большой «футбольный» торт, попробовать который смогут все желающие.

Теги: Крылья Советов

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