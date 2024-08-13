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14 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта

13 августа 2024 15:44
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Работа трамвайных маршрутов будет продлена до 23:30.

Уже завтра, 14 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч, второй тур FONBET Кубок России 2024/2025, между командами «Крылья Советов» и «Спартак». Начало матча в 20:30.

В связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.

До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5. Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов.

Работа трамвайных маршрутов будет продлена до 23:30. Также дополнительно будет подан подвижной состав на трамвайном маршруте №25, он будет ожидать на остановочном пункте «Солидарность Самара Арена» после окончания матча.

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Теги: Крылья Советов Самара

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