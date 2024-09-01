Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Борского района собирал на пустыре коноплю
Житель Борского района собирал на пустыре коноплю
В Самаре запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители
В Самаре запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители
Самарчанка решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний и отдала мошеннику миллион
Самарчанка решила заказать букет цветов для своего сына ко Дню знаний и отдала мошеннику миллион
65% работающих родителей планируют проводить своих детей на школьную линейку
65% работающих родителей планируют проводить своих детей на школьную линейку
График дачных перевозок в Самаре изменится с 1 сентября
График дачных перевозок в Самаре изменится с 1 сентября
Расписание речных теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября
Расписание речных теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября
Запрет на телефон в российских школах вводится с 1-го сентября
Запрет на телефон в российских школах вводится с 1-го сентября
1 сентября - день матча "Крыльев Советов" с махачкалинским "Динамо"
1 сентября - день матча "Крыльев Советов" с махачкалинским "Динамо"
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

1 сентября - день матча "Крыльев Советов" с махачкалинским "Динамо"

1 сентября 2024 10:21
117
1 сентября - день матча "Крыльев Советов" с махачкалинским "Динамо"

По возможности, приезжайте заранее, чтобы избежать затруднений на въезде и входе на Арену.

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 16:30.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 16:30 – 19:30.

Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. Подробнее.

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн на нашем сайте или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 16:30.

Для всех болельщиков будут доступны бесплатные парковки у стадиона.

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

• по улице Ново-Садовой с 30 августа возобновлено трамвайное движение;

• повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов № 25, №11 и №12;

• трамваи №11 и №12 будут ожидать на конечной остановке «Солидарность Самара Арена»;

• автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;

• автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя».

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Осинькин о Писарском в «Крыльях»: «Пока он игрок нашей команды»
12 августа 2024, 13:04
Игорь Осинькин о Писарском в «Крыльях»: «Пока он игрок нашей команды»
«Крылья Советов» одержали первую победу в новом сезоне. Футбол в Самаре
1348
Матч с "Факелом" рассудит Сергей Карасев
09 августа 2024, 12:29
Матч с "Факелом" рассудит Сергей Карасев
Матч состоится на "Солидарность Самара Арене" в воскресенье, 11 августа. Футбол в Самаре
1303
Состав "Крыльев Советов" пополнил нападающий Ульви Бабаев
08 августа 2024, 11:03
Состав "Крыльев Советов" пополнил нападающий Ульви Бабаев
Бабаев – воспитанник Академии "Динамо", где ярко проявил себя в ЮФЛ и Молодёжной лиге. Футбол в Самаре
1328
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
1 сентября 2024  09:56
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний
171
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
31 августа 2024  13:16
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
690
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
31 августа 2024  11:21
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
813
Антон Алиханов: «Мы активно стараемся помогать региону.»
30 августа 2024  17:14
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов оценил мощности предприятий Самарской области
1384
Вьетнамским гостям представили техническую базу, парк сельскохозяйственной техники, административно-хозяйственные и складские помещения, земельные участки сельскохозяйственного назначения, позволяющие сформировать кормовую базу.
30 августа 2024  14:46
Вьетнамский бизнес познакомился с инвестиционным потенциалом Самарской области
770
Весь список