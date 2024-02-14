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Жителю Чапаевска выплатили компенсацию за травму в ДТП

14 февраля 2024 12:29
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Жителю Чапаевска выплатили компенсацию за травму в ДТП

Судебные приставы г. Чапаевска помогли пострадавшему в ДТП пешеходу получить компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Поздней ночью житель Самарской области двигался по проезжей части на личном  автомобиле. Нарушив правила дорожного движения, он допустил наезд на пешехода. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. После случившегося потерпевшему предстояло пройти долгий курс реабилитации, в связи с чем он испытывал продолжительные физические страдания, обусловленные сильной болью и невозможностью самостоятельно передвигаться.

Обратившись в суд, мужчина потребовал компенсировать ему моральный вред. Исковое заявление было удовлетворено. Исполнительный документ о взыскании с виновника аварии денежной компенсации в размере 250 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Чапаевска.

Судебный пристав в рамках возбужденного исполнительного производства направил запросы в банки и регистрирующие органы. В ходе проверки имущественного положения  должника установлено наличие открытых банковских счетов. На денежные средства судебным приставом было обращено взыскание. Также было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

Кроме того, за несвоевременное исполнение решения суда мужчина понес дополнительные расходы в виде исполнительского сбора, который составил 17 тысяч рублей.

В результате принятых мер моральный вред пострадавшему мужчине компенсирован. Исполнительский сбор — выплачен.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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