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Жителя Тольятти с 139 штрафами ПДД побудили оплатить долг

8 сентября 2022 13:30
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Жителя Тольятти с 139 штрафами ПДД побудили оплатить долг

Общая сумма штрафов за нарушение местным жителем правил дорожного движения составила почти 94 тысячи рублей. В результате запрета на регистрационные действия в отношении его автомобиля задолженность, а также исполнительский сбор  в размере 89 тысяч рублей, были погашены должником в полном объеме. 

    В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов г. Тольятти находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя, регулярно нарушавшего правила дорожного движения. Любитель погонять  с ветерком не торопился погашать долг, не оплачивал он штрафы и после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 89 тысяч рублей. 

    Для установления имущественного положения мужчины судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы. Установлено, что ему на праве собственности принадлежит автомобиль. В целях мотивация должника оплатить долг, сотрудник Службы вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. 

     Желая снять запрет с движимого имущества, должник в полном объеме оплатил штрафы, а также исполнительский сбор, вынесенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. 

 

Теги: Судебные приставы

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