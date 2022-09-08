Жителя Тольятти с 139 штрафами ПДД побудили оплатить долг

156

Общая сумма штрафов за нарушение местным жителем правил дорожного движения составила почти 94 тысячи рублей. В результате запрета на регистрационные действия в отношении его автомобиля задолженность, а также исполнительский сбор в размере 89 тысяч рублей, были погашены должником в полном объеме.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов г. Тольятти находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя, регулярно нарушавшего правила дорожного движения. Любитель погонять с ветерком не торопился погашать долг, не оплачивал он штрафы и после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 89 тысяч рублей.

Для установления имущественного положения мужчины судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы. Установлено, что ему на праве собственности принадлежит автомобиль. В целях мотивация должника оплатить долг, сотрудник Службы вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Желая снять запрет с движимого имущества, должник в полном объеме оплатил штрафы, а также исполнительский сбор, вынесенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.