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Жителя Похвистнево отправили на обязательные работы за неуплату штрафа

23 декабря 2021 09:53
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Жителя Похвистнево отправили на обязательные работы за неуплату штрафа

В отделении судебных приставов г. Похвистнево было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа с 42-летнего жителя одного из сел Похвистневского района. Штраф в размере 4 тысяч рублей назначен мужчине в соответствии с ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В связи с тем, что добровольно должник решение суда не исполнял, судебным приставом-исполнителем был составлен протокол. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. При этом мужчина не освобожден от ранее назначенного административного штрафа. За нарушение ст. 6.9 КоАП РФ ему придется заплатить 4 тысячи рублей.

Теги: Судебные приставы

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