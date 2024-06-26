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Жительница Волжского района не убирала свалку на участке в 900 тыс. кв. метров

26 июня 2024 10:07
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Жительница Волжского района не убирала свалку на участке в 900 тыс. кв. метров

Судебные приставы Волжского района Самарской области обязали собственницу земельного участка обеспечить надлежащее состояние сельскохозяйственной территории и очистить ее от строительного и бытового мусора.

Девушка, являющаяся собственником земельного участка площадью свыше 900000 кв. м., не соблюдала обязательства по уборке и поддержанию порядка на его территории. Наличие строительного и бытового мусора, спилы деревьев привели к тому,  что надзорный орган был вынужден обратиться в суд.

Исполнительный лист с требованием ликвидировать отходы производства поступил в отделение судебных приставов Волжского района Самарской области. Судебный пристав уведомил должника о возбужденном исполнительном производстве, предупредил о возможных мерах принудительного характера, включая ограничения, запреты и административную ответственность. За неисполнения решения суда в установленный срок в отношении девушки было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Молодая хозяйка участка не пожелала усугублять ситуацию и приступила к освобождению территории от мусора. Убедившись, что решение суда исполнено, судебный пристав снял ограничение и окончил исполнительное производство.

Теги: Судебные приставы

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