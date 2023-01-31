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Жительница Похвистнево, не оплатившая штраф, отправилась на обязательные работы

31 января 2023 10:13
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Жительница Похвистнево, не оплатившая штраф, отправилась на обязательные работы

Жительница г. Похвистнево Самарской области, не оплатившая административный штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, проведет время за общественно-полезным трудом.

 Местная жительница была остановлена на одной из городских улиц. Во время общения правоохранители обратили внимание на то, что у автоледи имеются признаки опьянения. Медицинское освидетельствование женщина проходить отказалась. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства  законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В отделении судебных приставов г. Похвистнево Самарской области в отношении правонарушительницы возбудили исполнительное производство о взыскании административного штрафа.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, а также предупредили о том, что в случае не погашения задолженности к ней будут применены меры принудительного взыскания. Несмотря на полученные предупреждения женщина к погашению задолженности не приступила. В результате неисполнения должницей требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель составил в отношении нее административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил жительнице г. Похвистнево наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

Теперь должнице предстоит не только оплатить административный штраф, но и провести время за общественно полезными работами.

Теги: Судебные приставы

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