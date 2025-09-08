Жительница Новокуйбышевска получила 450 тысяч рублей компенсации от частной клиники

147

Женщина обратилась в одну из частных клиник за оказанием стоматологических услуг. Доктор неверно выбрал тактику лечения, в результате чего разрушил функциональность здоровых зубов. Женщина обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда и иных расходов. В ходе судебных тяжб жительнице г. Новокуйбышевска удалось добиться взыскания с клиники стоимости платных услуг, компенсации морального вреда и иных расходов.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство. Поскольку клиника в добровольный срок не исполнила финансовые обязательства, судебный пристав арестовал расчетные счета должника. Денежные средства, находящиеся на них, были взысканы принудительно и перечислены взыскательнице.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.