В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Жительница Новокуйбышевска получила 450 тысяч рублей компенсации от частной клиники

8 сентября 2025 11:05
Женщина обратилась в одну из частных клиник за оказанием стоматологических услуг. Доктор неверно выбрал тактику лечения, в результате чего разрушил функциональность здоровых зубов. Женщина обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда и иных расходов. В ходе судебных тяжб жительнице г. Новокуйбышевска удалось добиться взыскания с клиники стоимости платных услуг, компенсации морального вреда и иных расходов.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство. Поскольку клиника в добровольный срок не исполнила финансовые обязательства, судебный пристав арестовал расчетные счета должника. Денежные средства, находящиеся на них, были взысканы принудительно и перечислены взыскательнице.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

