Жительница Кошкинского района попалась с коноплей, перейдя не там дорогу

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Кошкинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в значительном размере).

Во время несения службы на автодороге Борма-Кошки-Погрузная госавтоинспекторы ОМВД России по Кошкинскому району задержали женщину за административное правонарушение – переход дороги вне пешеходного перехода.

В ходе составления административного материала сотрудники полиции заметили, что задержанная 1982 года рождения нервничает и пытается выкинуть пакет, который находился у нее в руках. Госавтоинспекторы пресекли попытки женщины избавиться от поклажи, после чего в присутствии понятых обнаружили и изъяли части растений.

Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, изъятым веществом является марихуана массой 28,25 грамм, что законодатель относит к значительному размеру. Подозреваемая пояснила, что растения она нарвала самостоятельно и хранила для личного употребления. По данным сотрудников органов внутренних дел женщина ранее не судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Женщине определено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год, с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

