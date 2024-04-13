Житель Волжского района хранил марихуану

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Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Волжскому району от неравнодушных граждан получили информацию о причастности ранее не судимого 46-летнего столера - станочника одного из мебельных производств к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученной информации полицейские в присутствии понятых с согласия собственника провели осмотр квартиры, в ходе которого, на балконе в ящике комода обнаружили и изъяли 15 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством марихуана, массой свыше 35 граммов.

В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство для собственного употребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Полицейские продолжают мероприятия по выявлению каналов поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.