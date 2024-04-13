Я нашел ошибку
Главные новости:
Слово «Самара» на форме будет заменено на «Куйбышев», тем самым отдав дань памяти истории космонавтики и родного города.
«Крылья Советов» сыграют в футболках, посвященных Дню космонавтики
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
Остаются подтопленными 5 низководных мостов, 158 частных жилых домов, 628 приусадебных участков.
Информация по паводку в Самарской области на 13-ое апреля
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
85-летний водитель в Самаре сбил двоих пенсионерок
85-летний водитель в Самаре сбил двоих пенсионерок
Четыре человека пострадали в ДТП в Самарской области
Четыре человека пострадали в ДТП в Самарской области
Продолжается всероссийский конкурс проектов в области физической культуры и спорта "Ты в игре"
Продолжается всероссийский конкурс проектов в области физической культуры и спорта "Ты в игре"
Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией
Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Волжского района хранил марихуану

13 апреля 2024 11:57
166
Житель Волжского района хранил марихуану

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Волжскому району от неравнодушных граждан получили информацию о причастности ранее не судимого 46-летнего столера - станочника одного из мебельных производств к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки полученной информации полицейские в присутствии понятых с согласия собственника провели осмотр квартиры, в ходе которого, на балконе в ящике комода обнаружили и изъяли 15 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством марихуана, массой свыше 35 граммов.

В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство для собственного употребления. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).  Полицейские продолжают мероприятия по выявлению каналов поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранец создал в Жигулевске 20 тайников с наркотиками
11 апреля 2024, 09:36
Сызранец создал в Жигулевске 20 тайников с наркотиками
Сотрудники полиции изъяли запрещенные вещества общей массой около 400 граммов. Криминал
350
В Самарской области у наркокартеля изъято более 3,5 кг героина
09 апреля 2024, 12:28
В Самарской области у наркокартеля изъято более 3,5 кг героина
35-летний уроженец одного из соседних государств руководил противоправной деятельностью 12 членов организации, легализовавшими за год около 42,5 млн рублей. Криминал
476
В Кинель-Черкасском районе участковый задержал распивающую алкоголь женщину и изъял у нее марихуану
08 апреля 2024, 10:25
В Кинель-Черкасском районе участковый задержал распивающую алкоголь женщину и изъял у нее марихуану
Дело направлено в Кинель-Черкасский районный суд для рассмотрения по существу. Происшествия
418
В центре внимания
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
13 апреля 2024  13:50
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
141
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
13 апреля 2024  12:12
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
166
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление.
13 апреля 2024  11:20
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление
188
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
12 апреля 2024  11:00
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
279
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
11 апреля 2024  11:30
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
490
Весь список