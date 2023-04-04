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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Сызрани расплатился квартирой за долг по алиментам

4 апреля 2023 09:52
133
житель Сызрани расплатился квартирой за долг по алиментам

Судебные приставы реализовали часть квартиры алиментщика и перечислили в пользу ребенка свыше 150 тысяч рублей.

В отношении жителя Самарской области в отделении судебных приставов г. Сызрани и Сызранского района №1 на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с мужчины алиментов в размере ¼ части ежемесячного дохода. Мужчина о наличии исполнительного производства уведомлен, но обязательства исполнять не спешит. За время уклонения от уплаты алиментов его долг перед ребенком составил свыше 150 тысяч рублей.

Сотрудники Службы неоднократно предупреждали должника о необходимости погашения образовавшейся задолженности, однако попытки призвать отца к совести не давали результата. Судебным приставом-исполнителем установлено, что должник при разделе имущества с бывшей супругой получил ½ доли квартиры, но не зарегистрировал ее, боясь ареста имущества в счет уплаты задолженности перед ребенком. Тогда сотрудник Службы вынес постановление о проведении принудительной государственной регистрации права собственности на имущество должника.

После того как мужчина официально стал владельцем части жилого помещения, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста недвижимого имущества. После сбора всех необходимых документов арестованная часть была реализована на торгах. Вырученные от продажи средства были направлены взыскателю в счет погашения алиментной задолженности, а оставшаяся разница — возвращена должнику.

Оплата накопившегося долга не освободила мужчину от произведения ежемесячных выплат. Алиментщику предстоит перечислять ребенку ¼ часть своего дохода вплоть до его совершеннолетия. 

Теги: Судебные приставы

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