Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом

Полицейские регулярно проводят оперативные мероприятия по проверке информации, поступающей от граждан.

Так, сотрудникам уголовного розыска отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» местные жители сообщили, что сельский житель 1966 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков не встал на путь исправления, и употребляет запрещенные вещества.

Для проверки поступившей информации сотрудники полиции получили соответствующее решение суда и осмотрели частный дом мужчины. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли с подоконника бумажные свертки с веществом растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в эксперно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское», по результатам которого установлено, что злоумышленник хранил дома наркотическое средство марихуану (канабис), массой около 12 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Сельский житель пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество собрал в проулке за своим огородом и собирался использовать только для собственного употребления. Эта версия в настоящее время тщательно проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Расследование продолжается.