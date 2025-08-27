Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом

27 августа 2025 10:33
167
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом

Полицейские регулярно проводят оперативные мероприятия по проверке информации, поступающей от граждан.

Так, сотрудникам уголовного розыска отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» местные жители сообщили, что сельский житель 1966 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков не встал на путь исправления, и употребляет запрещенные вещества.

Для проверки поступившей информации сотрудники полиции получили соответствующее решение суда и осмотрели частный дом мужчины. В присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли с подоконника бумажные свертки с веществом растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в эксперно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское», по результатам которого установлено, что злоумышленник хранил дома наркотическое средство марихуану (канабис), массой около 12 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Сельский житель пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество собрал в проулке за своим огородом и собирался использовать только для собственного употребления. Эта версия в настоящее время тщательно проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
27 августа 2025, 10:07
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
 Оно направлено на обнаружение и уничтожение незаконной рекламы, баннеров, стикеров, надписей о распространении наркотических средств и психотропных веществ. Общество
183
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
16 августа 2025, 12:39
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Ребят призвали не соглашаться на предложения "легкого заработка" и рекомендовали вести здоровый образ жизни. Общество
906
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
16 августа 2025, 11:25
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Мужчина пояснил оперуполномоченным, что выращивал и хранил наркотические средства для личного потребления. Происшествия
866
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
Весь список