Житель Сергиевского района устроил конопляную "плантацию" в теплице

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Оперуполномоченным группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району поступила оперативная информацию о том, что житель одного из близлежащих сел 1976 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых полицейские провели осмотр дома и надворных построек, в ходе которого обнаружили и изъяли произрастающие в отапливаемой теплице растения, по внешнему виду похожие на наркотикосодержащие, а также стеклянную банку с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что кусты растений являются наркотикосодержащим растением конопля, общей массой 27 граммов, а вещество в банке – марихуаной, массой больше 9 граммов.

Во время оперативных мероприятий полицейские заметили у подозреваемого признаки наркотического опьянения, в связи с чем направили его на медицинское освидетельствование. На основании результатов проведенного освидетельствования сотрудники полиции собрали в отношении мужчины материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.