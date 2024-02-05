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Житель Самары водил машину пьяным, хотя уже попадался

5 февраля 2024 11:29
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Житель Самары водил машину пьяным, хотя уже попадался

В декабре прошлого года мужчина 1973 года рождения, двигаясь на автомобиле «Лада Приора»,  у дома № 20 в микрорайоне Южный Город не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД О МВД России по Волжскому району, которые установили, что  по внешним признакам водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что последний отказался.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Сотрудниками полиции установлено, что мужчина в августе 2022 года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему наказание  в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев. Соответствующих выводов мужчина не сделал и вновь совершил противоправное деяние.

За управление транспортным средством будучи лишенным прав, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, а также Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: БДД

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