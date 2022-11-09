Я нашел ошибку
Главные новости:
На то, чтобы выбросить гранаты, у солдата были считанные секунды.
Солдат, отбросивший от себя гранаты, летевшие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области
В рамках акции Сбер и его партнеры готовят специальные предложения для своих клиентов.
Сбер предлагает специальные условия по СберКартам к «Зелёному дню»
Прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении долга
Во время тест-драйва будущих абитуриентов больше всего интересовали профессии строителя, IT-специалиста, нефтяника и экономиста.
Стали известны самые востребованные направления обучения в Самарском политехе
Житель Самарской области с сыном-подростком расписали баннеры с изображением военнослужащих Вооруженных сил РФ
Житель Самарской области с сыном-подростком расписали баннеры с изображением военнослужащих Вооруженных сил РФ
В Тольятти приняли городской бюджет в первом чтении
В Тольятти приняли городской бюджет в первом чтении
Adidas потерял €100 млн выручки после приостановки бизнеса в России
Adidas потерял €100 млн выручки после приостановки бизнеса в России
Самарские приставы проведут День единого приема 
Самарские приставы проведут День единого приема 
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.98
-0.26
EUR 60.82
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области с сыном-подростком расписали баннеры с изображением военнослужащих Вооруженных сил РФ

9 ноября 2022 14:01
101
Житель Самарской области с сыном-подростком расписали баннеры с изображением военнослужащих Вооруженных сил РФ

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя и его несовершеннолетнего сына. 

По версии следствия, в июне-июле 2022 года обвиняемый совместно со своим 15-летним сыном из хулиганских побуждений краской с оскорбительными надписями, обезобразили внешний вид нескольких баннеров с изображением военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отчим напал на пасынка с топором в Тольятти
08 ноября 2022, 13:08
Отчим напал на пасынка с топором в Тольятти
Мужчина пояснил, что конфликт с пасынком произошел на бытовой почве.  Криминал
283
В Сызрани задержали москвича с героином
08 ноября 2022, 11:24
В Сызрани задержали москвича с героином
Установлено, что мужчина приехал из Москвы, где приобрел крупную партию наркотика для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани. Криминал
303
Житель Новокуйбышевска дважды обокрал родную мать
03 ноября 2022, 10:13
Житель Новокуйбышевска дважды обокрал родную мать
Полицейские разыскали похищенные ювелирные изделия и вернули законной владелице. Криминал
682
В центре внимания
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
9 ноября 2022  13:05
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
483
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
475
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
533
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
328
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
325
Весь список