Житель Самарской области с сыном-подростком расписали баннеры с изображением военнослужащих Вооруженных сил РФ

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя и его несовершеннолетнего сына.

По версии следствия, в июне-июле 2022 года обвиняемый совместно со своим 15-летним сыном из хулиганских побуждений краской с оскорбительными надписями, обезобразили внешний вид нескольких баннеров с изображением военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.