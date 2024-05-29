Житель Самарской области приехал в отпуск и погасил долг по алиментам в почти 600 тысяч рублей

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Отец-алиментщик из Самарской области переосмыслил свое отношение к участию в жизни ребенка после того, как пришел в отпуск из зоны проведения специальной военной операции.

Суд обязал жителя Кинельского района ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание своей дочери в размере ¼ от общего месячного дохода. В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении него возбудили соответствующее исполнительное производство.

Сотрудником Службы должник о возбуждении исполнительного производства был уведомлен. Также его предупредили о последствия непогашения задолженности. После получения предупреждений мужчина решил, что лучший выход — скрываться от судебных приставов.

Несмотря на все попытки должника «спрятаться» от своих обязательств судебный пристав установил его местонахождение и составил административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначили ему наказание в виде 50 часов обязательных работ, а сотрудник Службы предупредил, что дальнейшее уклонение от уплаты алиментов приведет к возбуждению в отношении него уголовного дела по ст. 157 УК РФ. Мужчина слова судебного пристава всерьез не воспринял.

В связи с тем, что алиментщик продолжал уклоняться от погашения задолженности перед ребенком в отношении него возбудили уголовное дело. Однако в день, когда должник должен был явиться на допрос к дознавателю, его вызвали в военкомат и оттуда сразу же отправили в часть, а затем в зону проведения специальной военной операции. Уголовное дело было приостановлено.

В мае 2024 года судебный пристав-исполнитель, узнав, что должник находится в отпуске в родном городе вызвал его на прием. В ходе беседы должник признался, что осознал всю неправоту своих действий и готов полностью оплатить задолженность. На следующий же день на депозитный счет отделения поступило 597 тысяч рублей.

«В настоящий момент отпуск должника закончился и он вновь вернулся в зону проведения специальной военной операции. Периодические алиментные платежи теперь удерживаются с его денежного довольствия, получаемого от Министерства обороны, — рассказал судебный пристав-исполнитель Ольга Лазарева. — До участия в спецоперации молодой человек совершенно не интересовался своей дочерью, начал увлекаться алкоголем. Сейчас же видно, что у него есть цель в жизни, желание заботиться о своем ребенке, жить без долгов и дальше защищать Родину».