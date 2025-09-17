Житель Самарской области заплатит за кражу электроинструментов

116

Находясь на территории одного из СНТ, житель Самарской области решил совершить тайное хищение чужого имущества. Реализуя свой преступный замысел, он проник в один из домов и похитил из него электрические строительные инструменты.

Несмотря на то, что кража была совершена под покровом ночи, сотрудники полиции установили виновного. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы и обязал его выплатить пострадавшему 110 тысяч рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и получаемые им доходы, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых мер пострадавшему от преступления жителю Самарской области причиненный ущерб компенсирован в полном объеме.