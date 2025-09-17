Я нашел ошибку
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Житель Самарской области заплатит за кражу электроинструментов

17 сентября 2025 11:23
116
Житель Самарской области заплатит за кражу электроинструментов

Находясь на территории одного из СНТ, житель Самарской области решил совершить тайное хищение чужого имущества. Реализуя свой преступный замысел, он проник в один из домов и похитил из него электрические строительные инструменты.
Несмотря на то, что кража была совершена под покровом ночи, сотрудники полиции установили виновного. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы и обязал его выплатить пострадавшему 110 тысяч рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.
В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и получаемые им доходы, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.
В результате принятых мер пострадавшему от преступления жителю Самарской области причиненный ущерб компенсирован в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

