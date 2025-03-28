Житель Приволжского района хранил у себя мешок конопли и марихуаны

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Оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Приволжскому району от неравнодушных граждан поступила информация о том, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1972 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские проверили информацию, обнаружили и изъяли с чердака дома местного жителя картонные коробки и пакеты с наркотикосодержащими веществами - марихуана и конопля, общей массой более 2, 5 кг.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 228 УК РФ злоумышленник пояснил полицейским, что растения нарвал в поле и планировал использовать их для личного потребления, без цели сбыта.

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фиуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств мужчине назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработанной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.