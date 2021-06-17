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Житель Пестравки 91 раз нарушил ПДД и накопил долг по штрафам в 78 тысяч рублей

17 июня 2021 10:43
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Житель с. Пестравка 91 раз нарушил ПДД и накопил долг по штрафам в 78 тысяч рублей

Житель с. Пестравка 91 раз нарушил ПДД и накопил долг по штрафам в 78 тысяч рублей. Полностью погасил долг мужчина после того, как его ограничили в праве пользования водительским удостоверением.

 В отделении судебных приставов Пестравского района Самарской области на исполнении находилось 91 исполнительное производство в отношении автовладельца, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Исполнительные производства были объединены в сводное. Общая задолженность мужчины составила свыше 78 тысяч рублей. 

В рамках сводного исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление об ограничении в праве пользования специальным правом на управление транспортными средствами. Должника о вынесенном ограничении уведомили.

Узнав о том, что теперь управлять автомобилем ему запрещено, мужчина полностью оплатил долг на сумму свыше 78 тысяч рублей. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: должники судебные приставы штрафы

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