Житель Пестравки 91 раз нарушил ПДД и накопил долг по штрафам в 78 тысяч рублей

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Житель с. Пестравка 91 раз нарушил ПДД и накопил долг по штрафам в 78 тысяч рублей. Полностью погасил долг мужчина после того, как его ограничили в праве пользования водительским удостоверением.

В отделении судебных приставов Пестравского района Самарской области на исполнении находилось 91 исполнительное производство в отношении автовладельца, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Исполнительные производства были объединены в сводное. Общая задолженность мужчины составила свыше 78 тысяч рублей.

В рамках сводного исполнительного производства в отношении должника было вынесено постановление об ограничении в праве пользования специальным правом на управление транспортными средствами. Должника о вынесенном ограничении уведомили.

Узнав о том, что теперь управлять автомобилем ему запрещено, мужчина полностью оплатил долг на сумму свыше 78 тысяч рублей. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.