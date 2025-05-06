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Житель Новокуйбышевска ударил парня ножом и заплатил за это

6 мая 2025 13:59
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Житель Новокуйбышевска ударил парня ножом и заплатил за это

Судебные приставы г. Новокуйбышевска взыскали в пользу парня, получившего ножевое ранение, компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Внимание жителя многоквартирного дома привлекло странное поведение молодого человека. Он заметно нервничал и постоянно оглядывался по сторонам. Мужчина подумал, что парень ищет закладку. Тогда он вышел во двор и нанес неизвестному ножевое ранение в область живота.

В ходе судебного заседания инициатора нападения признали виновным и обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, который на тот момент отбывал наказание в исправительной колонии.

В рамках исполнительного производства судебный пристав арестовал банковские счета должника и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тысяч рублей.

В результате принятых мер моральный вред был полностью компенсирован. Исполнительное производство окончено.

 

Теги: Судебные приставы

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