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Житель Нефтегорского района оплатил долг по алиментам в 460 тысяч рублей после ареста машины

23 сентября 2024 10:30
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Житель Нефтегорского района оплатил долг по алиментам в 460 тысяч рублей после ареста машины

Житель Нефтегорского района Самарской области оплатил долг по алиментам в 460 тысяч рублей после того, как на работу пришло постановление об удержании части заработной платы и арестовали автомобиль.
На исполнении у судебных приставов Нефтегорского района находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Самарской области части дохода в пользу двоих несовершеннолетних детей. Должник, зная о необходимости выплачивать дочери и сыну алименты, игнорировал обязательства по содержанию своих детей. В результате образовалась задолженность в размере 460 тысяч рублей.


В рамках исполнительного производства сотрудники Службы установили место работы должника и направили в организацию постановление об удержании части заработной платы в счет погашения долга и в счет установленных судом периодических платежей. Узнав об этом, мужчина сразу же вышел с судебными приставами на связь.
А после того как сотрудники Службы арестовали его транспортное средство, он тут же погасил имеющуюся задолженность в размере 460 тысяч рублей.

Теги: Судебные приставы

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