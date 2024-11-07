Житель Кинельского района заплатил уголовный штраф за фиктивную прописку иностранных граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование сервисов интуитивно понятным.
Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории
С этого дня самарские  производители смогут разместить свои товары на специальной витрине и получить дополнительное продвижение.
Крупный маркетплейс запустил витрину товаров «Сделано в Самарской области»
Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.
На Самарском форуме «ПРОтехнологии-2024» обсудят новые тенденции в инжиниринге
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Кинельского района заплатил уголовный штраф за фиктивную прописку иностранных граждан

7 ноября 2024 13:15
122
Житель Кинельского района заплатил уголовный штраф за фиктивную прописку иностранных граждан

Судебные приставы взыскали с жителя Кинельского района уголовный штраф в размере 170 тысяч рублей за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.

Установлено, что мужчина осуществил фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. За данное деяние его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ. Суд назначил ему в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 170 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области возбудили исполнительное производство. Должника ознакомили с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене уголовного штрафа на иной вид наказания. Кроме того, сотрудником Службы были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника и об ограничении его в праве выезда за  пределы Российской Федерации.

Благодаря комплексу мер принудительного исполнения должник полностью погасил задолженность. Ограничения с мужчины сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранка, которой муж плеснул в лицо кислотой, получила компенсацию в 2 млн рублей
06 ноября 2024, 13:28
Сызранка, которой муж плеснул в лицо кислотой, получила компенсацию в 2 млн рублей
В какой-то из дней ревнивый муж решил оградить свою жену от возможных ухаживаний со стороны других мужчин. Происшествия
355
Благодаря судебным приставам на даче самарчанки появилось электричество
05 ноября 2024, 11:28
Благодаря судебным приставам на даче самарчанки появилось электричество
Владелице дачи пришлось обращаться в суд, который встал на сторону заявителя и обязал организацию предоставить услуги электроснабжения. Происшествия
823
Арест автомобиля побудил возместить моральный вред.
01 ноября 2024, 16:37
Судебные приставы Новокуйбышевска арестовали автомобиль должника, не желающего возмещать моральный вред
Арест автомобиля побудил возместить моральный вред. Общество
716
В центре внимания
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
145
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
391
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
437
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
948
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
433
Весь список