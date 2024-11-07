Житель Кинельского района заплатил уголовный штраф за фиктивную прописку иностранных граждан

122

Судебные приставы взыскали с жителя Кинельского района уголовный штраф в размере 170 тысяч рублей за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.

Установлено, что мужчина осуществил фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. За данное деяние его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ. Суд назначил ему в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 170 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области возбудили исполнительное производство. Должника ознакомили с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене уголовного штрафа на иной вид наказания. Кроме того, сотрудником Службы были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника и об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Благодаря комплексу мер принудительного исполнения должник полностью погасил задолженность. Ограничения с мужчины сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.