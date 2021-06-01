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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Елховского района задолжал своей дочери 115 тысяч рублей

1 июня 2021 10:16
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Житель Елховского района задолжал своей дочери 115 тысяч рублей

Он погасил долг только после возбуждения уголовного дела.

Житель Елховского района Самарской области обязан выплачивать ежемесячно алименты на содержание своей дочери в размере 1/4 части всех видов доходов. Однако от исполнения своих родительских обязательств он уклонялся. В результате долг перед дочерью превысил 100 тысяч рублей. 

    В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов Елховского района Самарской области мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», но к исполнению родительских обязательств не преступал. 

    В связи с этим в рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении алиментщика возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Узнав о не очень приятных перспективах быть осужденным по уголовной делу о неуплате алиментов, должник незамедлительно погасил задолженность перед ребенком в 115 тысяч рублей.

Через две недели после оплаты долга мужчина официально трудоустроился, о чем сообщил сотрудникам Службы. Судебным приставом-исполнителем по месту работы направлено постановление об удержании алиментных платежей с его заработной платы.

Теги: алименты судебные приставы

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