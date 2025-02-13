Житель Чапаевска незаконно забором перегородил проход к реке

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Судебные приставы г. Чапаевска обязали владельца забора, препятствующего свободному доступу местных жителей к реке, демонтировать часть ограждения.

Арендатор прибрежного участка отгородил забором выход к водоему. В результате многие жители города лишились возможности отдыхать у воды. Надзорный орган, обратившийся в суд, потребовал освободить береговую зону от незаконного ограждения. Исполнительный документ об обеспечении свободного доступа граждан к водному объекту поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Чапаевска.

Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения. Зная, что за неисполнение решения суда может последовать административная ответственность, мужчина демонтировал забор в пятидневный срок, тем самым обеспечив доступ граждан к реке.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.