Житель Большечерниговского района напал на полицейского

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Прокурором Большечерниговского района признано законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

По версии следствия, 1 августа 2022 года 25-летний житель села Большая Черниговка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на законные требования участкового уполномоченного полиции о прекращении противоправных действий ударил правоохранителя в голову.

По данному факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облпрокуратура.