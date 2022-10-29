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Житель Безенчука пытался пройти в суд с ножом

29 октября 2022 12:07
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Житель Безенчука пытался пройти в суд с ножом

Судебными приставами по ОУПДС в здании суда задержан житель Самарской области, который пытался пронести в суд запрещенный предмет.

При попытке пройти в помещение Безенчукского районного суда Самарской области судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ГУФССП России по Самарской области остановил жителя районного центра. Должностные лица предупредили мужчину о запрете проноса в здание суда взрывчатых веществ, огнестрельного и травматического оружия, колюще-режущих предметов и попросили выложить запрещенные предметы, если они при себе имеются. В ответ посетитель суда сообщил, что ничего подобного при себе не имеет. Однако при досмотре ручным металлоискателем у него был обнаружен 20-сантиметровый кухонный нож.

В связи с тем, что мужчина не исполнил законное распоряжение судебного пристава по ОУПДС, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

В настоящее время протокол находится на рассмотрении в суде. Данный вид правонарушения предполагает наказание в виде административного штрафа размером до 1 тысячи рублей.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

Теги: Судебные приставы

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