Жена брата не давала родственникам пользоваться общей квартирой в Самаре

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После признания многоквартирного дома непригодным к проживанию, трем братьям и их семьям, живущим в одной квартире, предоставили новую трехкомнатную. Однако жена одного из братьев решила не делить жилплощадь с другими. Решить квартирный вопрос помогли судебные приставы.

После признания дома непригодным для проживания жительнице г. Самары, а также братьям ее мужа и их семьями предоставили в социальный наем другую трехкомнатную квартиру. Родственники предложили женщине квартиру приватизировать и продать, чтобы не проживать всем в одной. Однако она отказалась. Квартиру заняла единолично и доступу в нее другим законным пользователям препятствовала.

Родственники обратились в суд с требованием обязать женщину не чинить им препятствий в пользовании жилым помещением. Суд требования удовлетворил. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о последствиях неисполнения судебного решения. Также в отношении нее было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Полученная от судебного пристава-исполнителя информация о применении к должнику мер принудительного воздействия побудила женщину выдать двум другим семьям дубликаты ключей, а также освободить для них две из трех комнат, находящихся в квартире.

В результате принятых сотрудником Службы мер исполнительное производство окончено фактическим исполнением.