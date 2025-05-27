Заседание суда по делу Олега Бойко перенесли

Я нашел ошибку
Главные новости:
За одну прогулку экскурсанты познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры.
«ЗИМ Галерея»: 30 мая стартует цикл бесплатных пешеходных экскурсий «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» 
Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани транспортные полицейские задержали мужчину, который незаконно ловил лещей и карасей
Всего в районе провели ремонт шести Домов культуры.
В Красноармейском районе продолжается модернизация и обновление объектов культуры
Отказ от курения — это важный шаг к улучшению здоровья и качества жизни.
Самарский врач назвала 5 здоровых методов, которые помогут отказаться от курения
 Победители получат финансовую поддержку в размере до 2 млн рублей и экспертное сопровождение.
 Открыт прием заявок на конкурс «Добрый спорт» Фонда Тимченк
В формате свободного общения студенты задали вопросы о разных аспектах спорта.
В Самарском университете состоялась встреча студентов с министром спорта Лидией Рогожинской
В программу слёта были включены задания по таксации леса, ботанике, дендрологии, а также по спортивному туризму. 
Юные лесоводы губернии - победители фестиваля «Лесные горизонты»
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея открывают совместную выставку самарских художников
В Музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция цикла «Архитектура в кадре»
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Заседание суда по делу Олега Бойко перенесли

27 мая 2025 14:05
113
Заседание суда по делу Олега Бойко перенесли

Во вторник, 27 мая, в Самаре должен был начаться суд по делу экс-главы ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Однако заседание не состоится.

Олег Бойко попал в поле зрения силовиков еще в декабре 2023 года. По версии следствия, генерал оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью. За продвижение интересов организации ему якобы выдали кредитную карту, через которую он получил около 25 миллионов рублей.

Вместо с Бойко в одно производство объединили материалы в отношении еще семи человек. Их дело должны были начать рассматривать в Ленинском районном суде Самары. Но вышла неувязка.

«Заседание будет перенесено. Олега Бойко не доставили в Самару», — сообщили 63.RU в суде.

Дело в том, что для избрания меры пресечения Олега Бойко этапировали в Москву. А для рассмотрения уголовного дела по существу Олега Бойко должны были вернуть в Самару.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
112 - единый номер для всех операторов связи. С него можно звонить бесплатно, даже если у тебя нет сим-карты или номер заблокирован.
26 мая 2025, 16:48
МЧС СО: знание номеров телефонов экстренных служб спасут жизнь 
112 - единый номер для всех операторов связи. С него можно звонить бесплатно, даже если у тебя нет сим-карты или номер заблокирован. Общество
385
На мероприятии обсуждались совместные действия образовательного учреждения, родителей и всех заинтересованных сторон в области профилактики для сохранения жизни и здоровья детей, особенно в период летних каникул.
26 мая 2025, 16:39
В Шенталинском районе обсудили вопросы детской безопасности в период летних каникул
На мероприятии обсуждались совместные действия образовательного учреждения, родителей и всех заинтересованных сторон в области профилактики для сохранения... Общество
312
Погибли, к сожалению, 2 человека.
26 мая 2025, 16:11
МЧС СО: с 19 по 26 мая в регионе произошло 75 техногенных пожаров
Погибли, к сожалению, 2 человека. Общество
433
В центре внимания
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
27 мая 2025  14:07
В Самарскую область пришла жара: объявлен желтый уровень опасности
104
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
27 мая 2025  12:09
Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»
162
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
359
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
276
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
537
Весь список