Заседание суда по делу Олега Бойко перенесли

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Во вторник, 27 мая, в Самаре должен был начаться суд по делу экс-главы ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Однако заседание не состоится.

Олег Бойко попал в поле зрения силовиков еще в декабре 2023 года. По версии следствия, генерал оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью. За продвижение интересов организации ему якобы выдали кредитную карту, через которую он получил около 25 миллионов рублей.

Вместо с Бойко в одно производство объединили материалы в отношении еще семи человек. Их дело должны были начать рассматривать в Ленинском районном суде Самары. Но вышла неувязка.

«Заседание будет перенесено. Олега Бойко не доставили в Самару», — сообщили 63.RU в суде.

Дело в том, что для избрания меры пресечения Олега Бойко этапировали в Москву. А для рассмотрения уголовного дела по существу Олега Бойко должны были вернуть в Самару.