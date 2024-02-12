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За выходные в Самарской области задержали и привлекли к ответственности 35 пьяных водителей

12 февраля 2024 12:27
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За выходные в Самарской области задержали и привлекли к ответственности 35 пьяных водителей

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 35 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили 14 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.   Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 86 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлен 41 нарушитель правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 38 правонарушителей со стороны водителей и 68 - со стороны пешеходов.

Теги: БДД

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