Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтеры раздадут ленты в 4 точках города. Всего для жителей и гостей города подготовили 4000 лент.
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколор
По итогам мониторинга все 378 учреждений допущены к работе.
Образовательные учреждения Самары готовы к новому учебному году 
За три года своего существования рейтинг стал драйвером развития третьего сектора.
В Самаре в рамках форума «Сообщество» проанализируют рейтинг «Регион-НКО»
В России появятся государственные домовые чаты
В России появились государственные домовые чаты
В рамках данного проекта у воспитанника из организации для детей-сирот появляется наставник – взрослый, состоявшийся человек, который помогает подростку ориентироваться в незнакомой взрослой жизни.
Проект «Путевка в жизнь» помогает социализации подростков, оставшихся без попечения родителей
Тольяттинская теннисистка Касаткина вновь стала первой ракеткой России
Тольяттинская теннисистка Касаткина вновь стала первой ракеткой России
Самарские полицейские напоминают детям о соблюдении ПДД
Самарские полицейские напоминают детям о соблюдении ПДД
Минимум пять человек пропали после экскурсии по московским коллекторам
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За выходные сотрудники полиции выявили 19 водителей без прав на дорогах губернии

21 августа 2023 11:31
210
За выходные сотрудники полиции выявили 19 водителей без прав на дорогах губернии

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 18 по 20 августа, где выявлено свыше 1600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

Особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию мототранспортных средств с нарушением неисправности системы выпуска отработанных газов, управление без водительских и регистрационных документов, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, управление технически неисправными, незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами. За истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 26 нарушения ПДД РФ, совершенных указанной категорией участников дорожного движения.

За период рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлены и привлечены к ответственности 89 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудники полиции выявили 19 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 239 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

223 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 65 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 30 правонарушителей со стороны водителей и 56 со стороны пешеходов.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 11 по 13 августа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1800 различных правонарушений в БДД в регионе
14 августа 2023, 12:00
С 11 по 13 августа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1800 различных правонарушений в БДД в регионе
Внимание автоинспекторов было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям,... Общество
416
09 августа 2023, 13:00
В Самарской области действует 761 комплекс автоматической фиксации правонарушений
Благодаря нейросети камеры автоматической фиксации правонарушений распознают отсутствие ремня на водителе и пассажирах даже в темное время суток. Общество
413
В Самарском регионе продолжаются широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
04 августа 2023, 20:54
В Самарском регионе продолжаются широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
В предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС увеличивается. Общество
1289
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
21 августа 2023  13:28
Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа
115
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
21 августа 2023  13:16
В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара
269
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
21 августа 2023  11:59
В России утвержден график выходных и праздничных дней на 2024 год
158
В Самаре открылся IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
21 августа 2023  09:30
В Самаре проходит IV Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
189
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
20 августа 2023  13:04
В связи с проведением легкоатлетического марафона в Самаре ограничат движение транспорта
714
Весь список