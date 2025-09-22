Я нашел ошибку
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
За выходные дважды выезжали на тушение сухой травы богатовские огнеборцы

22 сентября 2025 11:37
166
Общая площадь горения составила 600 квадратных метров.

20 сентября в 15:46 в пожарно-спасательную часть поступила информация о том, что в селе Арзамасцевка на улице Некрасова за жилыми домами горит сухая трава. К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 117 вышеназванного Отряда. По прибытии к месту вызова дежурным караулом было установлено, что горит сухая трава на площади 400 квадратных метров, существует угроза распространения огня на жилые строения. Для тушения были поданы 2 ствола «Б». Для тушения пожара использовались 2 единица техники. В 13:50 пожар был полностью ликвидирован.
В следующие дежурные сутки, 21 сентября, огнеборцы пожарно-спасательной части № 117 Отряда «15 выезжали в село Ивановка на тушение сухой травы на площади 200 квадратных метров. Благодаря профессиональным действиям территориальных пожарных удалось избежать распространения огня на жилые строения.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» призывает жителей Самарской области быть более внимательными и предусмотрительными и напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности:
- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.
В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

