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За три дня в Самарской области привлечено к ответственности 66 водителей за "нетрезвое" вождение

31 октября 2022 13:40
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За три дня в Самарской области привлечено к ответственности 66 водителей за "нетрезвое" вождение

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные.

В ходе рейдовых мероприятий с 28 по 30 октября 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 28 по 30 октября. 

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За три дня рейда, сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 66 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 1 водителя без водительского удостоверения на дорогах губернии.

За период рейда полицейскими выявлено порядка 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.

От пристального внимания полицейских оказались и иные правонарушения: так, более 273 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, почти в 58 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 98 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 204 раза.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 196 водителей. Несмотря на выписанные требования, 2 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

Теги: БДД

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