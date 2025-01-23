За размещение рекламы быстрых займов самарца привлекли к административной ответственности

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области привлекли к административной ответственности мужчину, предлагавшего жителям региона оформить быстрый займ.

В рамках проведения мониторинга ненадлежащей рекламы быстрых займов сотрудниками отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Самарской области в появившихся на улицах города объявлениях были выявлены существенные нарушения. Их владелец обещал заемщикам предоставить денежные средства от 300 тысяч до 3 миллионов рублей без подтверждения дохода и предоставления сведений о других кредитных обязательствах. Данная реклама побуждала граждан с нестабильным доходом брать на себя непосильные финансовые обязательства, что впоследствии могло стать причиной образования долгов.

Материалы по выявленным нарушениям направлены должностными лицами в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. По результатам их рассмотрения владелец объявлений признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Жители Самарской области также могут сообщить о фактах размещения ненадлежащей рекламы быстрых займов. Достаточно зафиксировать на фото стенд, баннер или рекламный щит и указать адрес размещения рекламы финансовых услуг.

Фото с описанием адреса можно направить на электронную почту ovgrk@r63.fssp.gov.ru