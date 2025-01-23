Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников
Водитель в Волжском районе хотел купить детали для грузовичка, а нарвался на мошенников
Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России
Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России
В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде
В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде
Более половины россиян используют почту для управления играми
Более половины россиян используют почту для управления играми
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс
Спектакль Самарского театра драмы вошёл в лонг-лист Золотой Маски
Спектакль Самарского театра драмы вошёл в лонг-лист Золотой Маски
50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников
50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников
В Исаклинском районе горел жилой дом на площади 60 кв. метров
В Исаклинском районе горел жилой дом на площади 60 кв. метров
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.28
-1.65
EUR 103.24
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За размещение рекламы быстрых займов самарца привлекли к административной ответственности

23 января 2025 10:28
136
За размещение рекламы быстрых займов самарца привлекли к административной ответственности

 

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области привлекли к административной ответственности мужчину, предлагавшего жителям региона  оформить быстрый займ.

В рамках проведения мониторинга ненадлежащей рекламы быстрых займов сотрудниками отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Самарской области в появившихся на улицах города объявлениях были выявлены существенные нарушения. Их владелец обещал заемщикам предоставить денежные средства от 300 тысяч до 3 миллионов рублей без подтверждения дохода и предоставления сведений о других кредитных обязательствах. Данная реклама побуждала граждан с нестабильным доходом брать на себя непосильные финансовые обязательства, что впоследствии могло стать причиной образования долгов.

Материалы по выявленным нарушениям направлены должностными лицами в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. По результатам их рассмотрения владелец объявлений признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Жители Самарской области также могут сообщить о фактах размещения ненадлежащей рекламы быстрых займов. Достаточно зафиксировать на фото стенд, баннер или рекламный щит и указать адрес размещения рекламы финансовых услуг.

Фото с описанием адреса можно направить на электронную почту ovgrk@r63.fssp.gov.ru

 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
22 января 2025, 14:02
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
Мужчина, управляя служебным автомобилем с прицепом, совершил нарушение правил дорожного движения. Общество
532
28-летняя самарчанка в ресторане напала на полицейских
21 января 2025, 12:43
28-летняя самарчанка в ресторане напала на полицейских
Агрессивное поведение одной из посетительниц ресторана вынудило администратора вызвать в заведение правоохранителей. Происшествия
439
Самарец согласился снести давно заброшенный киоск
20 января 2025, 11:14
Самарец согласился снести давно заброшенный киоск
С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился Департамент управления имуществом. Происшествия
1496
В центре внимания
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
654
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
520
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
653
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
1385
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
520
Весь список