Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев взял на контроль капитальный ремонт ДК «Искра» в Самаре
Вячеслав Федорищев взял на контроль капитальный ремонт ДК «Искра» в Самаре
Основные причины пожаров в жилье в выходные – неосторожное обращение с огнем
Основные причины пожаров в жилье в выходные – неосторожное обращение с огнем
Названы специальности с самыми высокими зарплатами в Росси
Названы специальности с самыми высокими зарплатами в России
Названа средняя зарплата в Самарской области
Названа средняя зарплата в Самарской области
В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость
В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
Жителей Самарской области предупреждают об опасном солнце
Жителей Самарской области предупреждают об опасном солнце
За пьянку за рулем жителя Похвистнево ждет скамья подсудимых
За пьянку за рулем жителя Похвистнево ждет скамья подсудимых
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За пьянку за рулем жителя Похвистнево ждет скамья подсудимых

3 августа 2024 13:22
144
За пьянку за рулем жителя Похвистнево ждет скамья подсудимых

В Похвистневском районе в суд направлено уголовное дело в отношении злостного нарушителя правил дорожного движения.

В ходе работы на закрепленном участке в селе Алькино участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Похвистневский» обратил внимание на подозрительное транспортное средство Ваз 2107, водитель которого вел себя нервно, менял траекторию движения. Мужчина был остановлен сотрудником для проверки документов, в процессе чего выяснилось, что он лишен права управления за нетрезвое вождение. Кроме того, у водителя были внешние признаки алкогольного опьянения. Полицейский сообщил о данном инциденте в дежурную часть территориального отдела, после чего на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что тот отказался, после чего полицейские составили административный протокол по факту совершения правонарушения.

Сельчанин был отстранен от управления автомобилем и для выяснения обстоятельств произошедшего доставлен в межмуниципальный отдел. Как выяснили полицейские гражданин 1997 года рождения ранее уже был неоднократно осужден за аналогичное преступление. По данному факту судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы. После освобождения соответствующих выводов нарушитель не сделал и вновь преступил закон.

В ходе опроса мужчина пояснил, что захотел просто покататься по селу, когда в 100 метрах от дома его остановил полицейский. В ходе производства по делу мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении фигуранта отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.  Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он напомнил, что, если игнорировать ПДД, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.
31 июля 2024, 14:11
Главный госавтоинспектор региона принял участие во Всероссийском молодёжном форуме«iВолга»
Он напомнил, что, если игнорировать ПДД, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или... Общество
474
В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе
31 июля 2024, 11:23
В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе
В отношении 37-летнего водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей. Происшествия
377
Любитель экстремальной езды демонстрировал свои гоночные навыки на оживленной магистрали Самары.
30 июля 2024, 20:12
Наказан нарушитель ПДД, выявленный полицейскими в процессе мониторинга сети Интернет
Любитель экстремальной езды демонстрировал свои гоночные навыки на оживленной магистрали Самары. Общество
917
В центре внимания
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
146
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
304
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
485
Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом РКЦ «Прогресс».
2 августа 2024  17:16
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили с руководством РКЦ «Прогресс» перспективы развития предприятия
559
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
501
Весь список