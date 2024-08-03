За пьянку за рулем жителя Похвистнево ждет скамья подсудимых

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В Похвистневском районе в суд направлено уголовное дело в отношении злостного нарушителя правил дорожного движения.

В ходе работы на закрепленном участке в селе Алькино участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Похвистневский» обратил внимание на подозрительное транспортное средство Ваз 2107, водитель которого вел себя нервно, менял траекторию движения. Мужчина был остановлен сотрудником для проверки документов, в процессе чего выяснилось, что он лишен права управления за нетрезвое вождение. Кроме того, у водителя были внешние признаки алкогольного опьянения. Полицейский сообщил о данном инциденте в дежурную часть территориального отдела, после чего на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что тот отказался, после чего полицейские составили административный протокол по факту совершения правонарушения.

Сельчанин был отстранен от управления автомобилем и для выяснения обстоятельств произошедшего доставлен в межмуниципальный отдел. Как выяснили полицейские гражданин 1997 года рождения ранее уже был неоднократно осужден за аналогичное преступление. По данному факту судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы. После освобождения соответствующих выводов нарушитель не сделал и вновь преступил закон.

В ходе опроса мужчина пояснил, что захотел просто покататься по селу, когда в 100 метрах от дома его остановил полицейский. В ходе производства по делу мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении фигуранта отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.