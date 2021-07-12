За полгода в суды Самарской области пытались пронести более 10 тысяч запрещенных предметов

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Ежедневно в 51 здании суда несут службу судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области. Их задача следить за безопасностью работников и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия.

С начала 2021 года судебные приставы по ОУПДС выявили почти 11 тысяч запрещенных предметов, которые гражданам, пытающимся попасть в здание суда, пришлось по требованию работника Службы оставить за пределами охраняемого объекта. За неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» был привлечен 271 гражданин, которые своими действиями нарушали правила, установленные в суде. Составлено 419 административных протоколов в отношении граждан, препятствующих законной деятельности сотрудников Службы по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает. В здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.