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За невыполнение условий контракта безенчукский фермер вернул часть сельскохозяйственной субсидии

28 февраля 2023 09:38
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За невыполнение условий контракта безенчукский фермер вернул часть сельскохозяйственной субсидии

Фермер из Безенчукского района Самарской области заключил с региональным министерством соглашение о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета. Министерство сельского хозяйство перечислило главе крестьянского фермерского хозяйства свыше 1,2  миллиона рублей. В свою очередь фермер обязан был выполнить условия соглашения и увеличить производство основного вида продукции не менее чем на один процент. Однако урожайность зерна по сравнению с предшествующим годом значительно уменьшилась. В связи с этим суд постановил взыскать с мужчины 1/3 часть субсидии.

В отделении судебных приставов Безенчукского района Самарской области на основании решения суда возбудили исполнительное производство о взыскании с главы крестьянского фермерского хозяйства 400 тысяч рублей в доход областного бюджета.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости в установленный законом срок погасить задолженность, а также предупредил, что неисполнение решения суда  может обернуться применением мер принудительного характера. Мужчина продолжал игнорировать требования сотрудника Службы, в результате чего было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в кредитных организациях.

Глава КФХ, узнав об аресте счетов, поспешил рассчитаться с долгами. Денежные средства поступили на депозитный счет отделения судебных приставов, после чего были перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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