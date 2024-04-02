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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За неуплату алиментов житель Хворостянского района отправлен на обязательные работы

2 апреля 2024 12:22
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За неуплату алиментов житель Хворостянского района отправлен на обязательные работы

Невыполнение родительских обязанностей привело 36-летнего жителя Самарской области к административной ответственности.

Судебные приставы Хворостянского района Самарской области возбудили в отношении 36-летнего жителя региона исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. Согласно решению суда, должник обязан выплачивать на содержание своей 7-летней дочери ¼ часть всех своих доходов до ее совершеннолетия.

Несмотря на то, что должник о своих обязательствах перед ребенком знал, перечислять денежные средства он не спешил. В результате у него образовалась задолженность свыше 100 тысяч рублей.

В связи с неисполнением требований судебного пристава погасить задолженность по алиментам и преступить к ежемесячному их перечислению, в отношении должника был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Теперь мужчине предстоит провести это время за общественно полезными занятиями, а после отбытия наказания — приступить к уплате алиментов. В противном случае его будет ждать уже уголовная ответственность.

 

Теги: Судебные приставы

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