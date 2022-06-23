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За нарушение условий договора у самарской компании арестовали автосервисное оборудование

23 июня 2022 11:44
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За нарушение условий договора у самарской компании арестовали автосервисное оборудование

Судебные приставы отделения судебных приставов Куйбышевского района г. Самары арестовали автосервисное оборудование у компании, задолжавшей частной охранной организации более 250 тысяч рублей. 

Между юридическим лицом, основным видом деятельности которого является продажа и сдача в аренду собственного недвижимого имущества и частной охранной организацией, был заключен договор об оказании охранных услуг. Однако заказчик нарушил условия договора и не произвел оплату за охраняемый ранее объект. Частная охранная организация обратилась с заявлением в суд за восстановлением нарушенных прав. Рассмотрев материалы дела, суд принял сторону истца. 

В связи с тем, что решение суда не было исполнено компанией в добровольный срок, исполнительный документ о взыскании задолженности поступил в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары. Сотрудник Службы уведомил руководство организации о возбужденном исполнительном производстве и разъяснил, что в случае неисполнения решения суда к должнику будут применены меры принудительного характера. Однако расставаться с долгом представители компании не спешили и проигнорировали добровольный срок погашения задолженности. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было установлено, что  у юридического лица в собственности имеется автосервисное оборудование. В результате имущество должника было арестовано. Теперь организации необходимо в полном объеме погасить задолженность перед охранным предприятием, иначе оборудование будет реализовано в счет погашения долга. 


 

Теги: Судебные приставы

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