За нарушение условий договора у самарской компании арестовали автосервисное оборудование

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Судебные приставы отделения судебных приставов Куйбышевского района г. Самары арестовали автосервисное оборудование у компании, задолжавшей частной охранной организации более 250 тысяч рублей.

Между юридическим лицом, основным видом деятельности которого является продажа и сдача в аренду собственного недвижимого имущества и частной охранной организацией, был заключен договор об оказании охранных услуг. Однако заказчик нарушил условия договора и не произвел оплату за охраняемый ранее объект. Частная охранная организация обратилась с заявлением в суд за восстановлением нарушенных прав. Рассмотрев материалы дела, суд принял сторону истца.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено компанией в добровольный срок, исполнительный документ о взыскании задолженности поступил в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары. Сотрудник Службы уведомил руководство организации о возбужденном исполнительном производстве и разъяснил, что в случае неисполнения решения суда к должнику будут применены меры принудительного характера. Однако расставаться с долгом представители компании не спешили и проигнорировали добровольный срок погашения задолженности.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было установлено, что у юридического лица в собственности имеется автосервисное оборудование. В результате имущество должника было арестовано. Теперь организации необходимо в полном объеме погасить задолженность перед охранным предприятием, иначе оборудование будет реализовано в счет погашения долга.



